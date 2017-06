In einem Appell an Chinas Staats- und Parteichef Xi Jingping haben 154 Nobelpreisträger die Ausreise des schwer kranken Friedensnobelpreisträgers Liu Xiaobo und seiner Frau gefordert.

Eine Menschenrechtsorganisation veröffentlichte das Schreiben, das an die chinesische Botschaft in Washington geschickt worden war. Die chinesische Regierung solle aus humanitären Gründen Lius Wunsch gewähren, zur medizinischen Behandlung in die USA zu reisen. Der Bürgerrechtler Liu hat Leberkrebs im Endstadium und war aus einem Gefängnis ins Krankenhaus verlegt worden.



Der Schriftsteller und Menschenrechtler war zuletzt 2009 wegen "Untergrabung der Staatsgewalt" zu elf Jahren Haft verurteilt worden. 2010 bekam er den Friedensnobelpreis, durfte aber die Auszeichnung nicht selbst entgegennehmen.