In China sind 21 Menschen in einem überfüllten Heim für Obdachlose, Senioren und geistig Behinderte gestorben.

Der Leiter der Einrichtung in der südchinesischen Provinz Guangdong und drei weitere Menschen wurden laut chinesischen Medien festgenommen. Das Heim ist inzwischen geschlossen.



Unter anderem die staatliche Zeitung "Beijing News" hatte berichtet, dass mehr als 700 Menschen in dem Heim lebten. Die hygienischen Bedingungen seien katastrophal gewesen. Mehrere Bewohner sollen an Aids, Tuberkulose und Syphilis erkrankt sein.



Dem Direktor wird vorgeworfen, öffentliche Gelder veruntreut zu haben. Das Heim wurde von den Behörden finanziell unterstützt.