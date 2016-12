China 480 Milliarden Euro für Ausbau des Bahnnetzes

Ein High-speed-Zug steht im Bahnhof von Kunming in China. (dpa/picture-alliance/Li Ming)

China will in den nächsten Jahren umgerechnet 480 Milliarden Euro in den Ausbau des Bahnnetzes stecken.

Bis 2020 solle allein das Schienennetz für Hochgeschwindigkeitszüge um 11.000 Kilometer wachsen, heißt es im Weißbuch des Transportministeriums. Erst gestern war eine Strecke eingeweiht worden, die Schanghai mit dem 2.250 Kilometer entfernten Kunming verbindet. Die Reisezeit zwischen den Metropolen verkürzt sich dadurch von über 35 auf rund zehneinhalb Stunden. - China erhofft sich durch die Milliardeninvestitionen auch einen Schub für das Wirtschaftswachstum.