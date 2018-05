Französische und amerikanische Intellektuelle fordern Freiheit für die chinesische Dichterin Liu Xia.

Die Witwe des Dissidenten und Friedensnobelpreisträgers Liu Xiaobo lebt nach Angaben von Menschenrechtlern seit mehr als acht Jahren unter Hausarrest, ohne jemals verurteilt worden zu sein. Auf Initiative des PEN-Clubs und von Amnesty International veröffentlichten Schriftsteller Videos, in denen sie Gedichte von Liu Xia vortragen. In Frankreich schrieb eine Gruppe weiblicher Intellektueller einen offenen Brief an den chinesischen Präsidenten Xi Jinping. Zu den Autorinnen zählen die Soziologin Badinter und die frühere Kulturministerin Filipetti.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.