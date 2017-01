China Apple streicht "New York Times" aus App-Store

Das Haus der "New York Times" (picture alliance / dpa)

Der Technologiekonzern Apple hat die Nachrichten-App der "New York Times" aus seinem Angebot in China entfernt.

Eine Sprecherin der Zeitung sagte der Nachrichtenagentur Reuters, dies sei auf Gesuch der lokalen Behörden geschehen. Dabei sei sowohl die englisch- als auch die chinesischsprachige Variante gestrichen worden. Offenbar wolle man Leser am Zugang zur unabhängigen Berichterstattung über China hindern. Weiter hieß es, man habe Apple gebeten, den Schritt zu überdenken. Der Konzern selbst teilte lediglich mit, man sei darüber informiert worden, dass die App gegen chinesische Vorschriften verstoße.



Die "New York Times" hatte in der Vergangenheit unter anderem über angehäufte Reichtümer von Pekinger Spitzenpolitikern berichtet.