China Apple streicht "New York Times" aus App-Store

Das Haus der "New York Times" (picture alliance / dpa)

Der Technologiekonzern Apple hat die Nachrichten-App der "New York Times" in China aus seinem Angebot genommen.

Eine Unternehmenssprecherin erklärte, die App habe aus Sicht der chinesischen Behörden gegen örtliche Regeln verstoßen und entfernt werden müssen. Eine Sprecherin der "New York Times" sprach von dem Versuch, Lesern in China den Zugang zu unabhängiger Berichterstattung zu verwehren. Das Außenministerium in Peking teilte mit, jede App müsse sich an die im Land geltenden Regeln halten.



Die "New York Times" hatte in der Vergangenheit unter anderem über Reichtümer von Pekinger Spitzenpolitikern berichtet.