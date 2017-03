Der neue US-Außenminister Tillerson ist zu einem zweitägigen Besuch in China eingetroffen.

Zunächst kommt er in Peking mit seinem Amtskollegen Wang Yi zusammen. Wie schon zuvor in Südkorea und Japan dürfte der Konflikt mit Nordkorea das beherrschende Thema sein. Die chinesische Führung warnte kurz vor der Ankunft Tillersons vor einem - so wörtlich- "Frontalzusammenstoß" mit Nordkorea und rief die USA und Südkorea zu Kompromisbereitschaft auf. Tillerson hatte angesichts der wachsenden Spannungen auch ein militärisches Vorgehen nicht ausgeschlossen.



China schlägt vor, dass Pjöngjang die Entwicklung seines Raketen- und Atomprogramm aussetzt und die USA und Südkorea im Gegenzug ihre gemeinsamen Militärmanöver einstellen. - Nordkorea hatte zuletzt am Montag vergangener Woche einen weiteren Raketentest durchgeführt.