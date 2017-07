Der chinesische Bürgerrechtler und Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo ist gestorben.

Das teilte die Justizbehörde der Stadt Shenyang mit, wo der 61-Jährige unter Bewachung im Krankenhaus behandelt wurde. Zuletzt hatte es bereits Berichte über Organversagen bei dem 61-Jährigen gegeben. Er war erst vor einigen Wochen aus dem Gefängnis entlassen worden, weil er an Leberkrebs im Endstadium litt. Eine medizinische Behandlung im Ausland lehnte die chinesische Regierung indes ab.



Der Schriftsteller und Menschenrechtler war 2009 wegen Untergrabung der Staatsgewalt zu elf Jahren Haft verurteilt worden. Ein Jahr später wurde er mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Bereits 1989 hatte sich Liu an den Studentenprotesten in Peking beteiligt, die in der Nacht vom 3. auf den 4. Juni auf dem Tiananmen-Platz gewaltsam beendet wurden. Auch damals war er für mehrere Jahre inhaftiert worden.