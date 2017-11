China droht seinen Bürgern mit Gefängnisstrafen, wenn sie die Nationalhymne nicht respektieren oder beleidigen.

Ein entsprechendes Gesetz verabschiedete der Ständige Ausschuss des Nationalen Volkskongresses. Demnach kann - so wörtlich - abfälliger Gesang der Hymne in schwerwiegenden Fällen mit einer Haftstrafe von bis zu drei Jahren und dem Entzug politischer Rechte bestraft werden. Der Beschluss gilt auch für Chinas Sonderverwaltungszonen Hongkong und Macau. - Bei Fußballspielen in Hongkong kam es in den vergangen Monaten immer wieder vor, dass Fans buhten und pfiffen, wenn die chinesische Hymne gespielt wurde.