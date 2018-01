In China hat ein Junge mit gefrorenen Haaren eine Debatte über Kinder-Armut ausgelöst.

Wie die BBC berichtet, war der Junge morgens mit Frost in Haaren und Augenbrauen und mit geschwollenen Händen zur Schule gekommen. Laut staatlicher chinesischer Nachrichtenagentur musste Little Wang die 4,5 Kilometer lange Strecke zur Schule zu Fuß zurücklegen - bei minus 9 Grad Celsius. Auf dem einstündigen Marsch trug er nur eine dünne Jacke.



Wangs Lehrer machte Fotos von seinen geschwollenen Händen und gefrosteten Haaren und schickte sie an den Schulleiter und weitere Personen. Kurze Zeit später tauchten sie im Netz auf und wurden unter dem Hashtag "IceBoy" vielfach weiterverbreitet.



Nach Journalisten-Recherchen ist Little Wang eines der sogenannten zurückgelassenen Kinder, wie es sie millionenfach in China gibt. Das sind Kinder, die ihre Eltern kaum noch sehen, weil diese in Städte gezogen sind, um Arbeit zu finden.

