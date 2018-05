Chinas erster selbst gebauter Flugzeugträger ist zu umfassenden Seetests ausgelaufen.

Wie die chinesischen Staatsmedien berichteten, stach der noch namenlose Träger am frühen Morgen von Dalian aus in See. Nach Abschluss der Seetests soll das Schiff voraussichtlich im Jahr 2020 in Dienst gestellt werden.



Die chinesische Marine verfügte bisher nur über einen Flugzeugträger, der noch in der einstigen Sowjetunion gebaut und später an Peking verkauft worden war.

