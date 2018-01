Die EU-Vertretung in Peking hat China dazu aufgefordert, den regierungskritischen Buchhändler Gui Minhai wieder auf freien Fuß zu setzen.

Er habe ein Recht auf konsularische und medizinische Unterstützung, weil er schwedischer Staatsbürger und damit auch Bürger der Europäischen Union sei, erklärte Botschafter Schweisgut. Die chinesischen Behörden müssten Gui Minhai erlauben, zu seiner Familie zurückzukehren.



Der Buchhändler war nach Angaben seiner Tochter am Samstag in einem Zug nach Peking von Sicherheitsbeamten in zivil abgefangen und abgeführt worden. Er wurde von schwedischen Diplomaten begleitet, die ihn zu einer Behandlung in die Botschaft nach Peking bringen wollten.

