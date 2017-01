China Exporte 2016 deutlich geschrumpft

Hafen von Hongkong (dpa / picture alliance / Imaginechina Mo weinong)

China verzeichnet für 2016 erneut einen deutlichen Rückgang bei den Exporten.

Nach Angaben des Zolls in Peking fielen die Ausfuhren im Vergleich zum Vorjahr um 7,7 Prozent und damit so kräftig wie seit 2009 nicht mehr, als die internationale Finanzkrise ihren Höhepunkt erreichte. Die Importe nahmen 2016 um 5,5 Prozent ab. Trotz des schwachen Außenhandels rechnen die chinesischen Experten mit einem Wirtschaftswachsum von 6,7 Prozent für das vergangene Jahr. Das ist allerdings so wenig wie seit 25 Jahren nicht mehr.