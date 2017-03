Chinas Führung ist Bedenken wegen einer zu hohen Staatsverschuldung entgegengetreten.

Finanzminister Xiao sagte in Peking, er sehe keine Gefahr. Die Verschuldung bezeichnet er als kontrollierbar. Verglichen mit internationalen Standards habe die Regierung sogar noch gewisse Spielräume. - Im Januar hatte der Internationale Währungsfonds an China appelliert, die Kreditvergabe an Firmen zu zügeln. Nach Schätzungen der Schweizer Großbank UBS lag die Staatsverschuldung im vergangenen Jahr bei 68 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. 2015 waren es noch 62 Prozent gewesen.