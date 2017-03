Chinas Ministerpräsident Li Keqiang hat zum Abschluss des chinesischen Volkskongresses betont, dass sein Land keinen Wirtschaftskrieg mit den USA führen wolle.

Die beiden Staaten sollten vielmehr versuchen, ihre wirtschaftlichen Interessen auf eine gemeinsame Basis zu stellen. US-Präsident Trump hatte in den vergangenen Wochen mehrfach angekündigt, die Importsteuern auf chinesische Waren anzuheben. China warnt hingegen davor, dass diese Drohungen die stärkste Handelsbeziehung der Welt in Gefahr bringen könnte. Li kündigte an, dass er mit einer vorsichtigen Wirtschaftspolitik für Stabilität in China sorgen wolle. Das Wachstum solle sich deshalb in diesem Jahr auf rund 6,5 Prozent verlangsamen.



Der Volkskongress billigte zudem den Gesamthaushalt und stimmte dem um sieben Prozent erhöhten Militäretat zu.