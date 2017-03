Die Konrad-Adenauer-Stiftung befürchtet Einschränkungen ihrer Arbeitsbedingungen in China.

Der Präsident der Stiftung, Pöttering, sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", man wolle in China bleiben, doch sorge man sich, dass die Arbeitsmöglichkeiten zu eng gefasst und inhaltlich stark limitiert würden. - Seit Jahresbeginn ist in China ein Gesetz in Kraft getreten, nach dem sich ausländische Organisationen zusammen mit einem chinesischen Partner registrieren müssen - zum Beispiel über Ministerien.