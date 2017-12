Deutschland und die USA protestieren gegen die jüngsten Urteile gegen Bürgerrechtler in China.

Der Blogger Wu Gan war gestern wegen Anstiftung zur Untergrabung der Staatsgewalt zu acht Jahren Haft verurteilt worden. In einer Erklärung der Botschaften Deutschlands und der Vereinigten Staaten in Peking wird seine Freilassung verlangt. Für den Bürgerrechtsanwalt Xie Yang, gegen den keine Haftstrafe verhängt wurde, fordern die Bundesrepublik und die USA, dass er wieder frei als Anwalt arbeiten darf. Kritik üben beide Staaten am Verfahren und an der langen Inhaftierung. Xie Yang habe ein vorgefertigtes Geständnis verlesen, dass seinen früheren Erklärungen über seine Behandlung in der Haft direkt widersprochen habe. Wu Gan erklärte, im Gefängnis systematisch misshandelt worden zu sein.

