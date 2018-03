China hat die USA vor einem Handelskrieg gewarnt.

Zum Abschluss der Jahrestagung des Volkskongresses sagte Regierungschef Li Keqiang in Peking, eine solche Auseinandersetzung nutze niemandem. Sie widerspreche dem Handel an sich, der durch Verhandlungen und Dialog geführt werde. Li fügte hinzu, es sei nicht im Interesse seines Landes, dass andere ein großes Handelsdefizit mit China hinnehmen müssten. Man strebe eine ausgeglichene Bilanz von Ein- und Ausfuhren an.



Die USA hatten Strafzölle auf Importe von Stahl und Aluminium angekündigt. Medienberichten zufolge droht US-Präsident Trump, weitere Waren aus China mit Strafzöllen zu belegen. Grund sei die Verletzung von Urheberrechten und der erzwungene Technologie-Transfer von US-Unternehmen in China.



Auch die EU ist von den Strafzöllen auf Stahl und Aluminium betroffen, die am Freitag in Kraft treten. Bundeswirtschaftsminister Altmaier führt darüber heute in Washington weitere Gespräche. Nach einem Treffen mit Handelsminister Ross hatte sich Altmaier gestern zuversichtlich gezeigt, doch noch eine Lösung in dem Konflikt zu finden. Auch EU-Handelskommissarin Malmström wird heute in der amerikanischen Hauptstadt erwartet. Sie will ebenfalls mit US-Handelsminister Ross zusammenkommen.



Die Europäische Union vertritt die Ansicht, sie müsse als Ganzes von den Maßnahmen ausgenommen werden. Zugleich hatte Brüssel angekündigt, mit eigenen Schritten zu reagieren, falls sich die amerikanische Seite nicht bewegt.



Von den US-Importzöllen auf Stahl und Aluminium sollen nach derzeitigem Stand nur Mexiko und Kanada ausgenommen werden.

Diese Nachricht wurde am 20.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.