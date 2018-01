China hat die Bereitschaft der Regierungen Nord- und Südkoreas zum Dialog begrüßt.

Das Außenministerium in Peking sprach von positiven Botschaften. China unterstütze es, dass beide Seiten die Gelegenheit für wirksame Bemühungen ergriffen, um ihre Beziehungen zu verbessern.



Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hatte in seiner Neujahrsansprache angeboten, eine Delegation von Sportlern zu den Olympischen Winterspielen nach Südkorea zu entsenden. Zugleich erklärte er, Vertreter beider Länder könnten sich sofort treffen. Südkorea nahm das Angebot an und schlug ein Treffen für den 9. Januar vor. Zunächst solle es dabei um eine Teilnahme Nordkoreas an den Olympischen Spielen gehen, sagte der südkoreanische Vereinigungsminister Cho in Seoul.

Diese Nachricht wurde am 02.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.