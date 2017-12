Ein chinesisches Gericht hat einen prominenten Internet-Aktivisten wegen "Untergrabung der Staatsgewalt" zu acht Jahren Gefängnis verurteilt.

Der Menschenrechtler Wu Gan werde in Berufung gehen, kündigte sein Anwalt an. Wu war wegen polarisierender Kampagnen bekannt geworden. Die nur vage umrissenen Vorwürfe wegen "Untergrabung der Staatsgewalt" werden häufig bei Urteilen gegen Menschenrechtler und Oppositionelle verwendet. Wus Anwalt sagte, sein Mandant sei vor allem deshalb so hart bestraft worden, weil er sich geweigert habe, vor Gericht seine Schuld einzugestehen.

Diese Nachricht wurde am 26.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.