In China ist der tibetische Menschenrechtler Tashi Wangchuk zu fünf Jahren Haft verurteilt worden.

Wie der Anwalt des 32-Jährigen mitteilte, wurde Tashi von einem Gericht der Anstiftung zum Separatismus schuldig befunden. Er hatte sich in einem Video, das auf der Website der "New York Times" veröffentlicht worden war, kritisch über die Menschenrechtslage in Tibet geäußert.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.