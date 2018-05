Bundeskanzlerin Merkel ist zum Abschluss ihrer China-Reise in Shenzhen eingetroffen.

Die Stadt gilt als wichtiger Standort für Innovationen und High-Tech. Merkel will sich in Shenzhen über die chinesischen Fortschritte bei der künstlichen Intelligenz und dem autonomen Fahren informieren. Außerdem nimmt die Kanzlerin an der Eröffnung eines Innovationszentrums der deutschen Außenhandelskammer teil und besucht einen Standort der Firma Siemens.



Die CDU-Vorsitzende hatte gestern auf ihrer elften Reise nach China Ministerpräsident Li Keqiang und Staatschef Xi Jinping zu Gesprächen getroffen. Im Mittelpunkt standen die Handelsbeziehungen.

Diese Nachricht wurde am 25.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.