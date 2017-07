Chinas Präsident Xi Jinping will die Armee modernisieren.

Entsprechende Reformen müssten beschleunigt werden, sagte der Staatschef in Peking anlässlich des 90. Geburtstags der Volksbefreiungsarmee. Es solle ein Militär von Weltklasse aufgebaut werden. Dieses müsse in der Lage sein, einen Krieg zu führen, wenn Partei und Volk dies brauchten. Zugleich bekräftigte Xi die Gebietsansprüche Chinas. Um die Stärke der Armee zu demonstrieren, hatte der Präsident bereits am Wochenende eine Parade mit 12.000 Soldaten sowie hunderten gepanzerten Fahrzeugen und Kampfflugzeugen abgenommen.