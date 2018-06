Die USA haben mehrere ihrer Diplomaten aus China zurückgeholt, nachdem mysteriöse Krankheitsfälle aufgetreten sind.

Eine Sprecherin des amerikanischen Außenministeriums in Washington teilte mit, die Mitarbeiter hätten über subtile, nicht normale Geräusche und Druckempfindungen geklagt. Sie sollten nun in den USA medizinisch untersucht werden. China hatte nach eigenen Angaben keine Ursache für die Symptome gefunden.



Entsprechende Phänomene waren 2016 bereits in Kuba aufgetreten. Dort erlitten Mitarbeiter der US-Botschaft durch mysteriöse Akustik-Attacken Schäden am Hörvermögen, einige Betroffene hatten eine Gehirnerschütterung.

