Das Norwegische Nobelkomitee hat sich tief besorgt über die Situation der Witwe des verstorbenen chinesischen Friedensnobelpreisträgers Liu Xiaobo geäußert.

Die chinesischen Behörden müssten Liu Xia ausreisen lassen, wenn sie dies wünsche, erklärte das Gremium in Oslo. Ähnlich hatten sich bereits die Bundesregierung sowie die USA und Frankreich geäußert. Die Führung in Peking verbat sich jede Einmischung in innere Angelegenheiten und legte Protest in Berlin, Washington, Paris und bei der UNO ein. Die Justiz und die Souveränität des Landes müssten respektiert werden, hieß es.



Liu Xiaobo war gestern im Alter von 61 Jahren an einer Krebserkrankung gestorben. Der Bürgerrechtler war 2009 wegen Untergrabung der Staatsgewalt zu elf Jahren Haft verurteilt und erst kürzlich aus dem Gefängnis in ein Krankenhaus verlegt worden. Eine Behandlung im Ausland hatte China abgelehnt.