China will seine Verteidigungsausgaben deutlich erhöhen.

Das kündigte Ministerpräsident Li Keqiang auf der Jahrestagung des Nationalen Volkskongresses in Peking an. Danach steigen die Verteidigungsausgaben in diesem Jahr um 8,1 Prozent auf umgerechnet rund 140 Milliarden Euro. Li sagte vor den knapp 3.000 Delegierten, das militärische Training und die Bereitschaft für einen Krieg müssten verbessert werden. Als Wachstumsziel für die zweitgrößte Volkswirtschaft gab der Premier rund 6,5 Prozent vor. Auf große Zustimmung stieß die geplante Verfassungsänderung für eine unbegrenzte Amtszeit des chinesischen Präsidenten.

