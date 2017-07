Die chinesische Regierung hat sich Fragen nach dem Verbleib der Witwe des Bürgerrechtlers Liu Xiaobo verbeten.

Das berichtet eine in Hongkong erscheinende Zeitung unter Berufung auf das Außenministerium in Peking. Dort hieß es demnach, die 56-Jährige sei eine chinesische Staatsbürgerin und Einmischungen in die inneren Angelegenheiten des Landes werde man nicht dulden.



Die gesundheitlich angeschlagene Künstlerin ist seit dem Tod ihres Mannes vor gut zwei Wochen nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen worden. Menschenrechtler befürchten, dass die Behörden sie gefangen halten.