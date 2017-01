China Peking verschärft Kontrolle des Internetzugangs

Internetcafé in Peking (dpa/picture-alliance/Jan Woitas)

Die Regierung in China hat die staatliche Kontrolle von Internetzugängen weiter verschärft.

So darf eine spezielle Software, mit der die Sperrung von Webseiten umgangen werden kann, künftig nur noch mit Erlaubnis der Behörden verkauft werden. Das Technologie- und Informationsministerium in Peking erklärte, angesichts erster Anzeichen für eine den Gesetzen zuwiderlaufende Entwicklung brauche man eine stärkere Regulierung.



Nutzer konnten mit dieser bisher frei erhältlichen speziellen Software vortäuschen, sich in einem anderen Land aufzuhalten und dann Internetseiten aufrufen, die in China gesperrt sind.