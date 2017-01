China Peking will bis 2020 umgerechnet 347 Milliarden Euro in erneuerbare Energien investieren

Erneuerbare Energien statt Kohlekraftwerken - China will bis 2020 Milliarden investieren. (picture alliance / dpa / Da Qing)

Die Volksrepublik China strebt bis zum Jahr 2020 an, 15 Prozent ihres Energiebedarfs durch Alternativen zur Kohle abzudecken.

Wie die zuständige nationale Behörde in Peking mitteilte, sollen bis dahin umgerechnet 343 Milliarden Euro in den Ausbau erneuerbarer Energien investiert werden. In diesem Bereich könnten mehr als 13 Millionen Arbeitsplätze entstehen.