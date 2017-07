Im Beisein von Präsident Xi Jinping hat China den 90. Gründungstag der Volksbefreiungsarmee gefeiert.

Nach Angaben der Staatsmedien marschierten auf einer Trainings-Basis 400 Kilometer nordwestlich von Peking etwa 12.000 Soldaten auf. Außerdem wurden gepanzerte Fahrzeuge und Militärflugzeuge sowie Langsteckenraketen gezeigt. In einer Ansprache würdigte Xi die Kampfkraft der Truppen. Zudem betonte er, die Armee müsse unerschütterlich zur Kommunistischen Partei und deren Führung stehen. In der Vergangenheit hatte der Staatschef immer wieder das Ziel hervorgehoben, die Modernisierung der Armee voranzutreiben. Experten sehen in der Aufrüstung auch eine Machtdemonstration gegenüber den USA und Nachbarstaaten, mit denen China um Inseln und Territorien streitet. - Die Volksbefreiungsarmee war am ersten August 1927 gegründet worden. Sie ist mit mehr als zwei Millionen Soldaten ist die größte Streitmacht der Welt. Allerdings soll die Zahl der Soldaten im Zuge der Modernisierung der Waffen um 300.000 sinken.