Der Prozess gegen den chinesischen Bürgerrechtler Qin Yongmin ist verschoben worden.

Dies berichtet die Menschenrechtsorganisation Amnesty International und beruft sich auf den Anwalt des 64-Jährigen. Die Verhandlung vor dem Gericht in Wuhan sei kurzfristig abgesagt worden. Ein neuer Termin stehe noch nicht fest. Qin Yongmin muss sich wegen "Anstiftung zur Untergrabung der Staatsgewalt" verantworten.



Qin Yongmin hatte in den 90er Jahren in China die Demokratische Partei gegründet, die sich vergeblich neben der Kommunistischen Partei registrieren lassen wollte. Er hat wegen seines politischen Engagements bereits 22 Jahre in chinesischen Gefängnissen verbracht. Er war zuletzt 2010 aus der Haft entlassen worden, wurde aber im Januar 2015 zusammen mit seiner Frau wieder in Polizeigewahrsam genommen. Ihr Schicksal ist bislang ungeklärt.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.