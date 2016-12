China Regierung in Peking will Elfenbeinhandel verbieten

Chinesische Zollhändler präsentieren tonnenweise geschmuggelte Elefantenzähne in einer Lagerhalle in Xiamen (picture alliance / dpa / Chinafotopress)

China will bis Ende nächsten Jahres den Handel mit Elfenbein und die Verarbeitung im eigenen Land verbieten.

Das meldet die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua unter Berufung auf einen Beschluss der Regierung in Peking. Demnach sollen bereits in den kommenden Monaten zahlreiche Betriebe in dieser Branche geschlossen werden. - Die Umweltstiftung WWF begrüßte die Entscheidung als Meilenstein für den Elefantenschutz. China ist der weltweit größte Markt für Elfenbein.