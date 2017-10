In China hat die Kommunistische Partei Staats- und Parteichef Xi Jinping als Vordenker auf eine historische Stufe mit Staatsgründer Mao Tsetung erhoben.

Auf ihrer Abschlusssitzung in Peking stimmten die knapp 2.300 Delegierten dafür, Xis Gedankengut für das neue Zeitalter des Sozialismus chinesischer Prägung als zusätzliche Leitlinie in der Parteiverfassung zu verankern. Nach Mao und dem Wirtschaftsreformer Deng Xiaoping ist Xi erst der dritte Parteiführer, der namentlich in den Statuten erwähnt wird. Damit baut er auch seine Machtposition weiter aus.



Der Parteitag billigte auch einen weitgehenden Personalwechsel im Zentralkomitee, mit dem Xi weitere Gefolgsleute in das Parteigremium bringt. Beschlossen wurde ferner eine neue Disziplinarkommission, die den Kampf gegen Korruption innerhalb der Partei anführt.