Der chinesische Staatschef Xi Jinping will die Wirtschaft seines Landes weiter öffnen.

Er sagte zu Beginn des Kongresses der Kommunistischen Partei in Peking, eine Öffnung werde dem Land Fortschritt bringen, während es bei einer Abschottung zurückgelassen würde. In seiner Rede vor den 2.300 Delegierten machte Xi zudem deutlich, dass die KP auch weiterhin die Politik bestimmen werde. Er sprach von einem "Sozialismus nach chinesischer Art". Xi betonte, Chinas Aussichten seien zwar gut, er sehe aber auch Probleme - etwa in der Bildung, bei der medizinischen Versorgung und durch wachsende Einkommensunterschiede. Für Korruption innerhalb der KP gebe es keine Toleranz.



Der einwöchige Parteitag findet alle fünf Jahre statt. Bei dem Treffen werden die mehr als 200 Mitglieder des KP-Zentralkomitees bestimmt. Auch die Bestätigung von Xi als Staats- und Parteichef steht an.