US-Präsident Trump hat China vorgeworfen, verbotenerweise Öl an Nordkorea zu liefern.

Trump twitterte, die Volksrepublik sei auf frischer Tat ertappt worden. Dabei bezog er sich offenbar auf einen Bericht einer südkoreanischen Zeitung, der zufolge chinesische Schiffe seit Oktober auf See rund 30 Mal Öl auf nordkoreanische Tanker umgepumpt haben. Der US-Präsident schrieb weiter, er sei sehr enttäuscht. Wenn China weiter Öllieferungen an Nordkorea gestatte, werde es nie eine freundschaftliche Lösung geben.



Das chinesische Außenministerium hatte zuvor versichert, die Volksrepublik halte sich strikt und vollständig an die UNO-Handelsbeschränkungen gegenüber Nordkorea.

