Der umstrittene chinesische HNA-Konzern trennt sich von einem Anteil an der spanischen Hotelkette Navarra Hoteles, kurz NH. Der chinesische Mischkonzern verkauft knapp 27 Prozent der Anteile an einen Investor aus Thailand und bekommt dafür rund 622 Millionen Euro. Geld, dass das HNA-Management dringend braucht, denn das Unternehmen ist hoch verschuldet.

In den vergangenen Jahren hatte HNA auf der ganzen Welt Unternehmen, Firmenanteile und Immobilien gekauft und dafür mehrmals 40 Milliarden Euro ausgegeben. So kaufte sich HNA auch bei der Deutschen Bank ein und hielt zeitweise fast 10 Prozent der Aktien, inzwischen sind es noch rund 8 Prozent.

Unübersichtliche Firmenstruktur

In den vergangenem Monaten wurden Zweifel an der Seriosität HNAs laut. Zum einen, weil die Struktur der Firma absolut übersichtlich ist. So ist völlig unklar, wem die Firma letztlich gehört und wer das Sagen hat. Dazu kommt, dass sich HNA finanziell wohl deutlich übernommen hat.

Anfang des Jahres hat die HNA-Führung ihre Geldgeber vor einem Liquiditätsengpass gewarnt und damit begonnen, sich von einem Teil der Investments wieder zu trennen, um Geld einzunehmen. Da passt der Verkauf des Anteils an der spanischen Hotelkette ins Bild. Doch nach wie vor gibt HNA auch noch Geld in großem Stil aus.

Strippenzieher im Hintergrund

Anfang der Woche wurde bekannt, dass verschiedene Fluglinien, die zu dem chinesischen Konzern gehören, 300 neue Maschinen kaufen wollen. Allesamt bei noch relativ unbekannten chinesischen Flugzeugherstellern. Beobachter sehen das als klares Indiz dafür, dass Chinas Staats- und Parteiführung im Hintergrund die Strippen zumindest mitzieht bei HNA.