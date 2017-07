Der UNO-Menschenrechtskommissar al-Hussein will Druck auf China ausüben, um für die Frau des verstorbenen Friedensnobelpreisträgers Liu Xiaobo Reisefreiheit zu erreichen.

Der Fokus liege nun darauf, dass Liu Xia China verlassen könne, wenn sie wolle, sagte al-Hussein in New York. Sie steht seit sieben Jahren unter Hausarrest.



Der Bürgerrechtler Liu Xiaobo war in der vergangenen Woche im Alter von 61 Jahren nach mehr als acht Jahren Haft in einem Krankenhaus an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Peking hatte eine Behandlung im Ausland untersagt.