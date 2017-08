Einem vielfach ausgezeichneten Blindenzentrum in Tibet droht nach 19 Jahren die Schließung.

Die deutsche Gründerin Sabriye Tenberken sagte der Deutschen Presse-Agentur, die chinesischen Behörden weigerten sich, das gemeinsame Projekt fortzusetzen. Bei einem Besuch in Tibet sei ihr und ihrer Organisation "Braille Without Borders" völlig überraschend der Entwurf eines Auflösungsvertrags vorgelegt worden. Demnach müsse die Einrichtung, zu der eine Grundschule in Lhasa gehöre, den Betrieb einstellen, führte Tenberken weiter aus.