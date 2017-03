Die chinesische Volkswirtschaft soll in diesem Jahr um rund 6,5 Prozent wachsen.

Das geht aus dem Rechenschaftsbericht hervor, den Regierungschef Li zum Auftakt der Jahrestagung des Volkskongresses in Peking vorlegte. Im vergangenen Jahr betrug das Wachstum noch 6,7 Prozent; das war der geringste Zuwachs seit 26 Jahren. Li kündigte an, dass die Regierung die Stabilität im Finanzsektor sicherstelle. Zuletzt gab es Sorgen über die lockere Kreditvergabe und die steigenden Staatsausgaben, was zu hohen Preisen am Immobilienmarkt führte.



Die kommunistische Führung will den Strukturwandel in dem Land vorantreiben. So soll der Konsum gestärkt, der Ausbau von Exporten vorangetrieben und die Energieeffizienz verbessert werden. Die Regierung wird für die elftägige Sitzung des Volkskongresses auch den Haushaltsentwurf vorlegen. Der Wehretat soll im laufenden Jahr um rund sieben Prozent steigen.