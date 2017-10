Chinas Wirtschaft ist im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,8 Prozent gewachsen.

Das war 0,1 Prozentpunkte weniger als in der ersten Jahreshälfte, wie das Statistikamt in Peking mitteilte. Ökonomen führten die weiterhin robusten Daten auf die anhaltend hohe Kreditvergabe in China zurück, durch die auch der Bausektor einen Boom erlebe und viele Staatsbetriebe am Leben gehalten würden. Zum Auftakt des Parteikongresses der kommunistischen Partei hatte es gestern kaum Anzeichen dafür gegeben, dass die Stützungsmaßnahmen bald zurückgefahren werden.