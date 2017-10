Der Vorsitzende des Handelsausschusses im Europaparlament, Lange, hat China aufgefordert, die versprochene Marktöffnung umzusetzen.

Man wolle Taten sehen, sagte Lange der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Die Bedingungen für europäische Investoren in China seien noch immer schlechter als die Bedingungen für chinesische Investoren in der EU. Dieses Ungleichgewicht müsse beendet werden. Chinas Staatspräsident Xi Jinping hatte auf dem KP-Kongress angekündigt, Interessen ausländischer Unternehmen in seinem Land künftig besser zu schützen.



Die chinesische Wirtschaft wuchs im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,8 Prozent. Ökonomen führten die weiterhin robusten Daten auf die hohe Kreditvergabe zurück. Dies helfe dem Bausektor und halte viele Staatsbetriebe am Leben.