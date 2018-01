Das chinesische Statistikamt hat Angaben der Regierung bestätigt, wonach die Wirtschaft im vergangenen Jahr um 6,9 Prozent gewachsen ist.

Die Konjunktur habe sich besser entwickelt als erwartet, teilte die Behörde in Peking mit. 2016 war das Plus mit 6,7 Prozent so gering wie seit 26 Jahren nicht mehr. Experten zufolge hat sich China in den vergangenen Jahren als Zugpferd der Weltwirtschaft erwiesen. Ein Risiko stellt allerdings die hohe Verschuldung dar. Nach Angaben der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich lag sie im vergangenen Jahr bei 256 Prozent des Bruttoinlandsproduktes.

