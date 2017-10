In Peking hat der 19. Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas begonnen.

In seiner Eröffnungsrede warnte Staats- und Parteichef Xi Jinping die knapp 2.300 Delegierten vor ernsten Herausforderungen und rief zur Wachsamkeit angesichts aktueller Gefahren auf. Sowohl China als auch die Welt befänden sich derzeit in tiefgreifenden und komplizierten Veränderungen. Xi betonte, Chinas Aussichten seien zwar sehr gut, es gebe aber Probleme, etwa in der Bildung, bei der medizinischen Versorgung und durch wachsende Einkommensunterschiede.



Der einwöchige Parteitag findet nur alle fünf Jahre statt. Bei dem Treffen werden auch die mehr als 200 Mitglieder des KP-Zentralkomitees gewählt. Xi dürfte für weitere fünf Jahre als Parteichef bestätigt werden. Es wird zudem damit gerechnet, dass er weitere Gefolgsleute in führende Positionen bringen wird.