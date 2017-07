Bundespräsident Steinmeier hat im Berliner Schloss Bellevue den chinesischen Staatschef Xi Jinping empfangen.

Xi wurde mit militärischen Ehren begrüßt. Im Vorfeld des G20-Gipfels trifft er sich zu Beratungen mit Bundeskanzlerin Merkel. Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Kofler, forderte die Kanzlerin auf, Kritik an China offen anzusprechen. Die SPD-Politikerin sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, man müsse die chinesischen Behörden an die besondere Verantwortung des Staates für die Gesundheit inhaftierter Menschen erinnern. Kofler bezog sich auf den schwerkranken Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo. Seine Haftstrafe wurde aus gesundheitlichen Gründen zur Bewährung ausgesetzt, er darf das Land aber nicht verlassen. Die Behörden schlugen stattdessen vor, dass ihn Ärzte aus Deutschland und den USA in China behandeln.