Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat an US-Präsident Trump appelliert, die jüngste leichte Entspannung im Korea-Konflikt zu nutzen.

In einem Telefongespräch rief Xi Trump zu einer Wiederaufnahme der Gespräche mit Nordkorea auf. Der mühsam errungene Schwung in der Kommunikation zwischen Süd- und Nordkorea müsse aufrecht erhalten werden. Xi äußerte sich vor einem heute beginnenden Gipfel im kanadischen Vancouver zu dem Konflikt. Dort wollen Vertreter von 20 Staaten unter der Leitung Kanadas und der USA über einen höheren diplomatischen und wirtschaftlichen Druck auf Nordkorea sprechen. China nimmt nicht daran teil.



Im Verhältnis zwischen den beiden koreanischen Staaten hatte es zuletzt eine Verbesserung gegeben. Verhandelt wird unter anderem über eine Teilnahme nordkoreanischer Sportler an den Olympischen Winterspielen im Februar in Pyeongchang.

