Zwei Babyaffen kuscheln sich aneinander. Sie sind das süße Gesicht des Klonens. Aber verbirgt sich dahinter wirklich Schreckliches? Zhong Zhong und Hua Hua wurden nach der Methode Dolly produziert. Die chinesischen Forscher haben den Kern einer Affenzelle genommen und in die Hülle einer Eizelle transferiert. So entstanden zwei genetische Kopien des Ursprungsaffens. Das sorgt für Schlagzeilen – und die dürften auch ein wichtiger Grund für das Experiment gewesen sein. Zonghua heißt in etwa chinesisches Volk oder Nation, hier ging es offenbar um nationales Prestige.

Das wird so natürlich nicht gesagt, offiziell will man der Forschung ganze Kolonien von Klonaffen zur Verfügung stellen und zwar aus Tierschutzgründen. Gerade weil sie genetisch identisch sind, sollten sich mit weniger Tieren verlässliche Aussagen gewinnen lassen. Klingt gut, bleibt aber vorerst Science Fiction. Die Forscher mussten eine ganze Reihe Tricks anwenden. Am Ende wurden nach über hundert Versuchen nur zwei identische Äffchen geboren. Klonaffen kann man nicht einfach weiter vermehren, so gesehen sind die künstlichen Zwillinge tatsächlich Einzelstücke. Es dürfte nur wenige Laboratorien geben, die sich davon eine ganze Gruppe leisten können.

Nahziel ist sicher das Klonen von ausgewachsenen Affen

Aber es wird natürlich weitergearbeitet, vor allem in China, dem weltweiten Zentrum der Primatenforschung. Nahziel ist sicher das Klonen von ausgewachsenen Affen, Zhong Zhong und Hua Hua entstammen nämlich fötalem Gewebe. Das Know-how lässt sich theoretisch auch auf den Menschen anwenden. Theoretisch, weil das aktuelle Beispiel zeigt, wie viele Fehlschläge man in Kauf nehmen muss, um eine neue Art zu klonen. Ein paar Dutzend Leihmütter, ausreichend menschliche Eizellen und modernste Labore könnte wohl nur ein staatliches Forschungsprogramm organisieren.

Bloß: für welchen Zweck? Wer etwa sein Imperium an den eigenen Klon übergeben will, wird feststellen, dass auch eine genetische Kopie einen eigenen Willen hat. Teure Klonkrieger wie in Star Wars sind keine Konkurrenz für natürlich gezeugte Soldaten. Hollywood porträtiert Klone als menschliche Ersatzteillager. Ethische Probleme mal beiseitegelassen: Wer heute krank ist, wird nicht auf das Auswachsen seines Klons warten können. Und alle zehn Jahre einen Parallelkörper zu zeugen und aufzuziehen dürfte logistisch mehr als schwierig sein. Als realistische Anwendung bleibt eigentlich nur der Klon als Knochenmarkspender für einen todkranken Menschen. Für das geklonte Kind wäre es sicher schwer zu verkraften, nur Mittel zum Zweck zu sein. Davor wird es aber die Wissenschaft schützen. Denn lange bevor menschliche Klone machbar sind, wird die Umprogrammierung von Stammzellen serienreif sein.

Die Schauerlust vor dem Klonen hat sich überlebt. Die vielen ethischen Fingerübungen zum Thema werden sich in der Praxis nicht bewähren müssen. Vielleicht gibt es Nischenanwendung für geklonte Affen. Vielleicht unternimmt ein unverantwortlicher Forscher einzelne, unappetitliche Experimente. Aber im Großen und Ganzen werden geklonte Menschen auch in Zukunft wohl nur in Romanen ihr Unwesen treiben.