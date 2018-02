Der nach einer Kollision mit einem anderen Frachter vor der Küste Chinas gesunkene Öltanker soll nicht vom Meeresgrund geborgen werden.

Aufgrund seiner Position, des Gewichts sowie der Strömungen sei es unwahrscheinlich, dass das Schiff jemals an die Oberfläche gehoben werden könne, teilten die Behörden in Peking mit. Wenn die Bedingungen es zuließen, könnten allerdings Taucher geschickt werden, um den gesunkenen Tanker in rund 100 Meter Tiefe weiter zu untersuchen. Das genaue Ausmaß der Umweltschäden ist unklar. Nach letzten amtlichen Angaben hatte der iranische Tanker 113.000 Tonnen Leichtöl sowie 1.000 Tonnen Schweröl geladen.

Diese Nachricht wurde am 01.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.