Chinas größter Staatskonzern SGCC steht vor einem Einstieg in das deutsche Stromnetz.

Das Unternehmen will vom australischen Fonds IFM 20 Prozent der Anteile am nordostdeutschen Netzbetreiber "50Hertz" übernehmen. Dies bestätigten die Vertragspartner. Die frühere Vattenfall-Tochter "50Hertz" betreibt das Übertragungsnetz in Ostdeutschland und Hamburg. Mehrheits-Eigentümer ist mit 60 Prozent der belgische Stromnetz-Konzern "Elia", der noch ein Vorkaufsrecht für die IFM-Anteile besitzt und den Chinesen so zuvor kommen könnte.

Diese Nachricht wurde am 09.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.