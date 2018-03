Der russische Ex-Oligarch und Kreml-Kritiker Chodorkowski hat die russische Regierung beschuldigt, deutsche Politiker zu korrumpieren.

Im Deutschlandfunk sagte Chodorkowski, es gebe Geld des Kremls, mit dem auf ungesetzliche Weise Einfluss genommen werde auf deutsche Politiker. Er warf den Deutschen vor, Putin für den Garanten der Stabilität in Russland zu halten. Wörtlich sagte Chodorkowski: "Nach der Rede zur Lage der Nation, nach Litwinienko, nach Skripal und den anderen Morden möchte ich diejenigen fragen, ob das etwa Stabilität sein soll?"



Chodorkowski gehörte der größte Ölkonzern Russlands. Nachdem er politische Ambitionen erkennen ließ, wurde ihm der Prozess gemacht. Nach zehn Jahren im Straflager begnadigte ihn Präsident Putin, unter der Voraussetzung, dass er im Ausland bleibt. Chodorkowski lebt in London.



Im ZDF machte er Putin für den Giftanschlag auf den früheren Agenten Sergej Skripal und dessen Tochter verantwortlich. Putin habe dies entweder angeordnet oder er habe die militärischen Geheimdienste nicht mehr unter Kontrolle, betonte er im ZDF. Skripal (66) und seine Tochter Yulia (33) waren am 4. März bewusstlos auf einer Parkbank in der südenglischen Kleinstadt Salisbury entdeckt worden. Sie befinden sich nach britischen Angaben in einem kritischen Zustand. Bei dem Attentat war das in der früheren Sowjetunion produzierte, extrem gefährliche Nervengift Nowitschok verwendet worden.



Die Präsidentschaftswahl am kommenden Sonntag in Russland hält er für manipuliert. Er sei überzeugt, dass es viele Fälschungen geben werde. Präsident Putin suche sich seine Konkurrenten selbst aus und habe die meisten Medien unter Kontrolle, führte Chodorkowski im Deutschlandfunk aus. Putin verschaffe sich eine neue Amtszeit. Er setze daher auf die Zeit nach Putin. Es sei wichtig, dass Putin abgelöst werde. "Aber noch wichtiger ist es, darauf vorbereitet zu sein, um sich nicht sofort wieder einen neuen Putin aufzuhalsen. Dafür brauchen wir eine parlamentarische Republik, die wir aber noch nie hatten. Wir müssen geeignete Leute finden und ausbilden." Er hoffe sehr, dass sich das Regime eines Tages verändert und er nach Hause zurückkehren könne.

