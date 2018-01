Die Weltgesundheitsorganisation versucht, die Cholera-Epidemie in Sambia im Süden Afrikas einzudämmen.

Die WHO hat dem Land nach eigenen Angaben eine Million Impfdosen gegen die Durchfallerkrankung zur Verfügung gestellt. Die Impfkampagne soll von den Behörden in Sambia durchgeführt werden.



In dem Land sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums 2.700 Menschen an der Cholera erkrankt. Seit Ausbruch der Epidemie im Oktober sind mehr als 60 Menschen an der Krankheit gestorben.



Auch in Sambias Nachbarland, der Demokratischen Republik Kongo, ist im vergangenen Jahr die Cholera ausgebrochen. Dort gibt es mehrere zehntausend Krankheitsfälle. Nach WHO-Angaben ist unklar, ob die Epidemien im Zusammenhang stehen.

